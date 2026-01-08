Juicios en línea del TAAM rebasan los 5 mil en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). En Michoacán se rebasaron los 5 mil Juicios en línea en materia administrativa en los primeros días del presente año.

Desde agosto de 2019, cuando comenzó a funcionar, esta plataforma de acceso a la justicia digital en la entidad ha posibilitado que miles de ciudadanos puedan solicitar la anulación de actos de autoridades estatales y municipales que han vulnerado sus derechos, sin necesidad de llevar el procedimiento de manera física y presencial.

El Juicio en Línea del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa (TAAM) fue uno de los primeros en funcionar entre los tribunales de este tipo en nuestro país.

Fue determinante para garantizar el acceso a esta rama de la justicia durante la pandemia por Covid-19 en Michoacán y, en los últimos años, ha permitido que tanto autoridades como ciudadanos de regiones apartadas de la Tierra Caliente, el Bajío y la Costa Sierra puedan dirimir sus conflictos en menor tiempo y con un costo considerablemente menor, al eliminar la necesidad de traslados a la sede jurisdiccional.