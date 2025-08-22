Juicios ciudadanos frenan consulta indígena en San Miguel del Monte

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (Teemich) resolvió acumular los juicios, invocando el artículo 11, fracción VIII de la ley de Justicia, al determinar que no existe materia sobre la cual pronunciarse y que ha cambiado la situación jurídica, lo que derivó en la suspensión de la consulta solicitada por la tenencia.

En paralelo, el Tribunal también concluyó un procedimiento especial por violencia política de género en el que una persona que fue candidata a Magistrada de la Sala Civil Colegiada de la Región Uruapan presentó una queja por supuestas expresiones calumniosas en redes sociales. El Pleno del Teemich determinó la inexistencia de las infracciones atribuidas, tras no encontrarse elementos que las acreditaran.

agm