Juezas y jueces del Poder Judicial de Michoacán resuelven casos de alto impacto con apego a la legalidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las juezas y los jueces del Poder Judicial de Michoacán continúan desarrollando su labor con profesionalismo y estricto apego al debido proceso, al conducir audiencias públicas, dictar resoluciones y garantizar los derechos de las partes en asuntos relevantes para la sociedad.

En recientes actuaciones en el sistema de justicia penal oral, se emitieron órdenes de aprehensión, se presidieron audiencias y se determinó la vinculación a proceso de personas imputadas por delitos graves, reafirmando el compromiso institucional con una justicia pronta, imparcial y transparente.

En el primer caso, un juez del sistema de justicia penal oral de Morelia libró orden de aprehensión de probable responsable del secuestro agravado de tres integrantes de una familia que se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, y luego de que fuera cumplimentada presidió la audiencia.

En ella, conoció la imputación formulada por la autoridad ministerial y garantizó el pleno ejercicio del derecho de defensa; luego de un análisis, determinó la vinculación a proceso de Alfredo “N” quien deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa y decretó 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.