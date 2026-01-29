Juez de control decreta receso para analizar pruebas que presentó FGE contra "El Botox"

A las 9:30 de la mañana dio inicio la audiencia de imputación contra César Alejandro “N”, un receso de 10 minutos, que se prolongó 1 hora, se dio para que Díaz Garduño pudiera hablar con el imputado y explicarle para qué sería la audiencia.

El Ministerio Público dio cuenta, en más de siete horas, las pruebas que se obtuvieron de las investigación, donde al imputado lo pusieron como presunto coautor y que no asesinó solo al líder limonero.

Con recesos de 10 minutos, poco a poco entre tejieron los supuestos de este asesinato, inclusive se dio a conocer la traición por parte de sus propios integrantes por las atrocidades realizadas.

Tras la presentación de los datos de prueba, se presentaron los argumentos del Ministerio Público y posterior, el juez de control preguntó al imputado su declararía o se reservaría su derecho; la decisión fue la segunda.

A lo anterior, la FGE pidió la vinculación a proceso del imputado al considerar de haber la información suficiente del delito que clasificaron como homicidio calificado por su presunta participación activa en su comisión. Ante la solicitud, Brasil Cuadra decretó un receso para analizar cada una de las pruebas presentadas y reanudar a las 20:00 horas para hacer el procedimiento correspondiente.

