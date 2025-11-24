Judokas michoacanos recaudan dinero para ir al Panamericano en Perú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Acompañados de sus entrenadoras, los adolescentes y judokas de Michoacán, José Martín Pérez Herrera y Cuauhtémoc González Acosta continúan con la recaudación de recursos para poder costear su viaje al Panamericano de Perú y representar a México.
La competencia se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre y aunque hubo un acercamiento con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) hasta el momento todavía no han tenido respuesta sobre si van a apoyarlos con los viáticos a Lima, por ende, continúan por su cuenta, tratando de juntar alrededor de 90 mil pesos que son los que se requieren.
Ivonne Sánchez, entrenadora de José Martín Pérez, refirió que ambos acumularon buenos puntajes durante el último año por lo que fueron seleccionados a nivel nacional para representar a México en el Panamericano de Lima, Perú a finales de año:
"Ha sido muy bonito, llevamos ya varios años trabajando, cada una con sus alumnos, también de manera conjunta cuando se puede, es un proceso bonito verlos crecer y al día de hoy nos llena de orgullo, me llena el pecho de verlos en esta posición de ir a representar a su país".
Por su parte, su alumno Martín Pérez comentó que es una oportunidad importante para él y su compañero, ya que los dos comenzaron casi al mismo tiempo a entrenar judo, después de la pandemia de Covid-19, por lo que su objetivo es conseguir una medalla lejos de casa.
En tanto, Cuauhtémoc Ramírez, explicó que fue la misma dinámica para conseguir el pase y resultar seleccionado, pero ahora, están haciendo todo lo posible por conseguir el dinero necesario e ir a competir y ganar los primeros lugares: "Estamos caminando por el centro de Morelia, para recaudar fondos, regalando paletas, pidiendo cooperación para que nos apoyen".
Esta será la primera vez que ambos adolescentes viajen a su primera competencia internacional, por lo que la entrenadora de Cuauhtémoc González, Mónica Hernández, afirmó sentirse orgullosa de ver el proceso que han tenido, y cómo han crecido también como personas, pues acotó, que de eso también trata el deporte.
BCT