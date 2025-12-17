Judokas michoacanos ganan plata y bronce en Panamericano en Perú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los jóvenes judokas michoacanos, Martín Pérez Herrera y Cuauhtémoc González Acosta, que participaron en el Panamericano Juvenil 2025 en Lima, Perú, obtuvieron cuatro medallas: tres de bronce y una de plata.
La entrenadora de Martín Pérez Herrera, Ivonne Sánchez, señaló que fue una competencia complicada debido a los rivales a los que se enfrentaron; no obstante, lograron conseguir dos metales dentro de la categoría sub-15 en el torneo, y luego dos más en el torneo por equipos.
Tras un repechaje, Martín Pérez luchó por el tercer lugar contra un atleta de República Dominicana, al que venció con determinación. Por su parte, Cuauhtémoc González Acosta llegó a la final contra Estados Unidos, y aunque tuvo un desempeño destacado, en esa ronda cayó ante el norteamericano.
"La verdad es que los chicos, mi orgullo más grande, es que nunca se hicieron chiquitos", expresó la coach Ivonne Sánchez, quien acompañó a los jóvenes a Perú.
Cabe mencionar que, en total, fueron 45 atletas mexicanos en la competencia, quienes lograron siete medallas en la justa, y de esas, dos fueron obtenidas por los michoacanos. Esto llenó aún más de entusiasmo a Ivonne Sánchez por el trabajo realizado, tanto por ella como por la entrenadora de Cuauhtémoc González, Mónica Hernández.
De acuerdo con la entrenadora, hace unos días acudieron a Nuevo León para probarse en la categoría sub-18 e ir fogueándose para el siguiente año. En ese torneo, Martín Pérez obtuvo la plata y Cuauhtémoc González cayó en la primera ronda.
mrh