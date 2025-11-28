Judicializa FGE a 14 menores de edad involucrados en homicidios; dos habrían asesinado a 19 personas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) ha logrado judicializar a 14 menores de edad involucrados en homicidios, confirmó el titular, Carlos Torres Piña, al precisar que la delincuencia organizada busca evadir la ley con el reclutamiento de adolescentes, toda vez que el Código Penal del Estado los considera como infractores menores y no pueden acceder a ciertas penas.
Indicó que, junto con el Poder Judicial, se ha comenzado a buscar criterios y, en su periodo al frente de la Fiscalía, se ha logrado judicializar a menores con pruebas fehacientes, técnicas, jurídicas y científicas, donde se acredita la participación de los adolescentes en diversos homicidios.
Otro de los casos que resaltó es la agresión a los elementos policiales de Uruapan, donde los cuatro menores de edad fueron detenidos y están vinculados a proceso.
Ante este panorama, Torres Piña señaló que el trabajo con el Poder Judicial permite que los menores sean tratados como mayores de edad por las pruebas que se proporcionan en las investigaciones, por lo que aseguró que se presentarán diversas propuestas al Código Penal de Michoacán para atender este tema, basadas principalmente en el reforzamiento de valores y la educación, para que no sean presa fácil de la delincuencia organizada.
RPO