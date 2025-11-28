Judicializa FGE a 14 menores de edad involucrados en homicidios; dos habrían asesinado a 19 personas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) ha logrado judicializar a 14 menores de edad involucrados en homicidios, confirmó el titular, Carlos Torres Piña, al precisar que la delincuencia organizada busca evadir la ley con el reclutamiento de adolescentes, toda vez que el Código Penal del Estado los considera como infractores menores y no pueden acceder a ciertas penas.

Indicó que, junto con el Poder Judicial, se ha comenzado a buscar criterios y, en su periodo al frente de la Fiscalía, se ha logrado judicializar a menores con pruebas fehacientes, técnicas, jurídicas y científicas, donde se acredita la participación de los adolescentes en diversos homicidios.