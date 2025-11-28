Juan Valdés, el guardián de Sierra Chincua que protege a las mariposas monarca

Angangueo, Michoacán (MiMorelia.com).- A los 20 años, Juan Valdés Martínez inició en el cuidado del bosque de los Santuarios de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, Sierra Chincua es su hogar desde pequeño y proteger el bosque para que esta especie persista y tenga un lugar donde llegar, es su objetivo.

Acompañado de su hijo Cristian, de 12 años de edad, Juan aprovecha la temporada para no solo llevar a los visitantes a recorrer la sierra y lleguen al núcleo donde están las colonias de la mariposa monarca, sino darles una experiencia que no olvidarán jamás que inicia a caballo y que les permite conocer los miradores del lugar.

Respetar el reglamento, no tirar basura, guardar silencio, no cortar la flora ni llevarse la fauna forman parte de indicaciones que todo turista debe acatar para visitar uno de los lugares que es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO.