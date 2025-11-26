Juan Manzo exhorta a Noroña a evitar ser tapadera de políticos señalados por homicidio de Carlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las declaraciones contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, por parte del senador Gerardo Fernández Noroña, Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, lo exhortó a evitar ser tapadera de los políticos que han sido señalados por el homicidio del exedil.

En entrevista con medios de comunicación este miércoles, el subsecretario de Gobernación de Michoacán apuntó que los señalamientos de Fernández Noroña parecen una petición de políticos michoacanos para desviar la atención del caso.