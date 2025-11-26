Michoacán

Juan Manzo exhorta a Noroña a evitar ser tapadera de políticos señalados por homicidio de Carlos

El subsecretario de Gobernación de Michoacán dijo que sus declaraciones pretenden desviar el tema principal que es el esclarecimiento de los hechos
Gabriela Serralde
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las declaraciones contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, por parte del senador Gerardo Fernández Noroña, Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, lo exhortó a evitar ser tapadera de los políticos que han sido señalados por el homicidio del exedil.

En entrevista con medios de comunicación este miércoles, el subsecretario de Gobernación de Michoacán apuntó que los señalamientos de Fernández Noroña parecen una petición de políticos michoacanos para desviar la atención del caso.

"Cada vez realizan acciones como la de ayer, de enviar al senador Noroña a descalificar a Grecia. Me parece que actúan a petición de parte de ellos para desviar la atención, y lo principal es que se esclarezcan los motivos del homicidio".

Juan Manzo reiteró esta tarde que el exgobernador Leonel Godoy, el expresidente de Uruapan, Ignacio Campos, y el senador Raúl Morón deberían ser requeridos por la Fiscalía para declarar, toda vez que, acotó, Carlos Manzo los mencionó como responsables en caso de que le sucediera algo.

"Yo le diría al senador que evite conducirse como tapadera de quienes han estado señalados", agregó el subsecretario de Gobernación, y aunque reconoció que hay avances en la investigación, no descartó que hay una línea política involucrada con el crimen organizado.

"Creo que ha habido avances con las detenciones, así lo reflejan, pero quiero ser muy claro en el posicionamiento: el punto principal sigue siendo, o lo que falta aún, es esclarecer los motivos por los cuales atentaron contra Carlos de la manera en que lo hicieron".

Apenas este martes, en conferencia de prensa, el senador Gerardo Fernández Noroña acusó a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual presidenta de Uruapan, de fascista, con posturas de ultraderecha y con ambiciones por llegar a la gubernatura de Michoacán.

