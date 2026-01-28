Juan Manzo declara ante la FGE como testigo en el caso del asesinato de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Juan Manzo informó que este día compareció de manera voluntaria ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en calidad de testigo, dentro de la investigación por el asesinato de su hermano, Carlos Manzo, exedil de Uruapan.

A través de una publicación en redes sociales, Juan Manzo señaló que acudió a declarar con el objetivo de aportar información relevante que contribuya al esclarecimiento de los hechos y a la impartición de justicia en este caso que conmocionó a la sociedad michoacana.

En su mensaje, expresó su confianza en que los datos proporcionados a la autoridad ministerial serán tomados en cuenta para avanzar en las indagatorias y evitar que el crimen quede en la impunidad, al tratarse de un hecho lamentable que marcó a su familia y a la vida pública del estado.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre el contenido de la comparecencia ni sobre nuevas líneas de investigación derivadas del testimonio del hermano del exalcalde.