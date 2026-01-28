Juan Manzo declara ante la FGE como testigo en el caso del asesinato de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Juan Manzo informó que este día compareció de manera voluntaria ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en calidad de testigo, dentro de la investigación por el asesinato de su hermano, Carlos Manzo, exedil de Uruapan.
A través de una publicación en redes sociales, Juan Manzo señaló que acudió a declarar con el objetivo de aportar información relevante que contribuya al esclarecimiento de los hechos y a la impartición de justicia en este caso que conmocionó a la sociedad michoacana.
En su mensaje, expresó su confianza en que los datos proporcionados a la autoridad ministerial serán tomados en cuenta para avanzar en las indagatorias y evitar que el crimen quede en la impunidad, al tratarse de un hecho lamentable que marcó a su familia y a la vida pública del estado.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre el contenido de la comparecencia ni sobre nuevas líneas de investigación derivadas del testimonio del hermano del exalcalde.
Cabe recordar que Carlos Manzo, quien se desempeñaba como presidente municipal de Uruapan, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, durante un evento público con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, en el centro de dicho municipio. El ataque armado ocurrió frente a asistentes y autoridades, lo que generó una fuerte reacción social a nivel estatal y nacional.
El homicidio del exedil dio pie a múltiples investigaciones y detenciones de presuntos implicados, además de reavivar el debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos en Michoacán. Las autoridades han señalado vínculos del crimen con grupos delictivos que operan en la región, mientras familiares y ciudadanos continúan exigiendo justicia.
