Juan Manzo afirma que hay connotación política en investigación del homicidio de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El subsecretario de Gobernación de Michoacán, Juan Manzo, afirmó que el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue investigar a todos los políticos, incluidos los de Morena, en el homicidio de su hermano Carlos Manzo, por lo que exigió que no se descarte la línea política.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario reconoció el trabajo que ha hecho la Fiscalía del Estado y el gobierno federal, así como la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana. No obstante, apuntó que aún falta esclarecer los motivos por los cuales atentaron contra su hermano y exedil de Uruapan, el pasado 1 de noviembre.