Juan Manzo afirma que hay connotación política en investigación del homicidio de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El subsecretario de Gobernación de Michoacán, Juan Manzo, afirmó que el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue investigar a todos los políticos, incluidos los de Morena, en el homicidio de su hermano Carlos Manzo, por lo que exigió que no se descarte la línea política.
En entrevista con medios de comunicación, el funcionario reconoció el trabajo que ha hecho la Fiscalía del Estado y el gobierno federal, así como la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana. No obstante, apuntó que aún falta esclarecer los motivos por los cuales atentaron contra su hermano y exedil de Uruapan, el pasado 1 de noviembre.
“Creo que ha habido avances con las detenciones, así lo reflejan, pero quiero ser muy claro en el posicionamiento en que el punto principal sigue siendo, o lo que falta aún, es esclarecer los motivos por el cual atentaron contra Carlos de la manera en como lo hicieron”, expresó.
Asimismo, no descartó la línea política y reiteró que Leonel Godoy, Ignacio Campos y Raúl Morón deben presentarse a declarar, pues acotó que la investigación se ha ido fortaleciendo con los elementos que se han recabado.
“Hay señalamientos muy claros y firmes de parte de las fiscalías respecto a quiénes pudieron ser y hay una connotación política también en ello”, finalizó.
RYE-