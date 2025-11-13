Juan Carlos Oseguera seguirá al frente de la SSP, confirma Bedolla

Incluso, adelantó que en próximos días se hará entrega de equipamiento, por lo que subrayó que su estancia al frente de la política de seguridad pública seguirá.

De la reunión, Oseguera Cortés comentó que, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se dará el fortalecimiento y acompañamiento a la dependencia estatal.

“Totalmente respaldado por la Federación. Se habla de coordinación y del buen trabajo que se hace en Michoacán en las coordinaciones, y que no existe fuga de información; eso lo destacó el secretario, Omar García Harfuch”, enfatizó.