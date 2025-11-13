Juan Carlos Oseguera seguirá al frente de la SSP, confirma Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, sigue al frente de la dependencia, aseguró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
Acompañando al mandatario estatal, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, refirió que su cargo sigue más firme que nunca y que, por parte de la federación, se reconoció la labor realizada de manera coordinada en materia de seguridad.
Incluso, adelantó que en próximos días se hará entrega de equipamiento, por lo que subrayó que su estancia al frente de la política de seguridad pública seguirá.
De la reunión, Oseguera Cortés comentó que, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se dará el fortalecimiento y acompañamiento a la dependencia estatal.
“Totalmente respaldado por la Federación. Se habla de coordinación y del buen trabajo que se hace en Michoacán en las coordinaciones, y que no existe fuga de información; eso lo destacó el secretario, Omar García Harfuch”, enfatizó.
A pregunta expresa de MIMORELIA.COM sobre si acudirá al Congreso del Estado a comparecer en caso de que lo requieran, el secretario de Seguridad dijo estar dispuesto y, hasta el momento, aclaró, no ha sido llamado.
