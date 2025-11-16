Juan Carlos Oseguera niega haber sido destituido de la SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, rechazó las versiones que lo señalaban como removido de su cargo, luego de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunciara un nuevo nombramiento dentro de la corporación.

En entrevista para MiMorelia.com, el funcionario sostuvo que la decisión del Ejecutivo estatal no representa un relevo, sino un movimiento orientado a fortalecer la estructura operativa de la Secretaría de Seguridad Pública.

Según explicó, la actualización en el equipo forma parte de los ajustes habituales para consolidar el trabajo interno.

Oseguera Cortés insistió en que continúa al frente de la institución y adelantó que la dependencia seguirá trabajando de manera ordinaria, manteniendo sus líneas de acción previstas.

El titular de Seguridad Pública aprovechó para reiterar su compromiso con las tareas de prevención, vigilancia y operación policial en el estado.

Oseguera fue nombrado como titular de la SSP en 2024, durante la crisis por protestas de elementos de la Guardia Civil en todo el estado.

Desde el atentado contra Carlos Manzo, medios locales han especulado sobre su destitución en al menos tres ocasiones.