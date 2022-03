Joven uruapense pide ayuda para localizar a su mamá; no sabe qué le pasó

Relató que la mujer fue vista por última vez el pasado 17 de febrero en un local de maquinitas, enfrente del estacionamiento de Aurrerá. "Me gustaría pedirles a todos ustedes que, si saben algo, o si escucharon algo que sea de ayuda para encontrarla me lo hagan saber porque estoy muy preocupado, no sé si está lastimada”.