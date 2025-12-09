Joven se estrella contra árbol y acaba con lesiones en la cabeza en Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven motociclista sufrió un aparatoso accidente en la avenida Melchor Ocampo, a la altura del fraccionamiento Las Torres, donde terminó impactado contra un árbol del camellón central.

Gerardo Antonio E., conducía una motoneta negra con franjas azules y placas L1F07H, cuando perdió el control por razones aún desconocidas. La unidad derrapó varios metros antes de que el conductor saliera proyectado directamente hacia un árbol, provocándole severas lesiones en el rostro y la cabeza.