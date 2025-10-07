Joven motociclista resulta herido al derrapar en el Libramiento Oriente de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven resultó con lesiones de consideración tras derrapar en su motocicleta sobre el Libramiento Oriente de Uruapan, durante la madrugada de este martes.

Se pudo conocer que cerca de las 04:00 horas, el motorista circulaba con dirección de sur a norte cuando perdió el control al parecer debido al exceso de velocidad y sobrevino el accidente, a unos metros del motel San Carlos.