Joven motociclista resulta herido al derrapar en el Libramiento Oriente de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven resultó con lesiones de consideración tras derrapar en su motocicleta sobre el Libramiento Oriente de Uruapan, durante la madrugada de este martes.

Se pudo conocer que cerca de las 04:00 horas, el motorista circulaba con dirección de sur a norte cuando perdió el control al parecer debido al exceso de velocidad y sobrevino el accidente, a unos metros del motel San Carlos.

Algunos automovilistas reportaron los hechos a los sistemas de emergencia y al lugar acudieron paramédicos de Rescate Michoacán, Delegación Uruapan, quienes atendieron al afectado y posteriormente la trasladaron al hospital del Seguro Social.

Al lugar también arribaron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal para realizar el peritaje correspondiente, siendo asegurada la motocicleta de la víctima y remolcada a un corralón.

