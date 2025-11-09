Joven motociclista queda herida en fuerte choque de frente conta un auto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven motociclista resultó gravemente lesionada al chocar de frente contra un auto particular en la carretera Nueva Italia – Lombardía. Los hechos ocurrieron al mediodía de este domingo.

Minutos antes de las 12:00 horas, Dalia F. de aproximadamente 25 años de edad, circulaba sobre dicha vialidad y en las cercanías de la Gasolinera "Camacho" impactó su unidad cintra un Volkswagen Jetta de color rojo.

Tras el encontronazo la motorista golpeo fuertemente contra el parabrisas del Jetta y salió proyectada hacia la carpeta asfáltica, mientras que su moto, una Italika 150 de color negro con verde terminó destrozada.