Josué Mejía busca recobrar la "fuerza moral" de la CEDH en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, Josué Mejía Pineda, aseguró que uno de los principales retos de su gestión será devolver la credibilidad y la “fuerza moral” a la institución, tras años de crisis de confianza hacia los organismos defensores de derechos humanos en el país.

El ombudsperson reconoció que la CEDH debe ser independiente del poder político y colocarse al servicio de la ciudadanía. Recordó que su nombramiento fue respaldado por 37 de los 40 diputados locales, pero enfatizó que su compromiso es con los colectivos, defensores, universidades y sociedad civil que lo propusieron.

Durante la entrevista ofrecida al programa En contexto. Abriendo la conversación en Michoacán, que se transmite por Radio Fórmula Morelia, Mejía Pineda anunció una reestructura administrativa que implicará reducción de salarios en las áreas directivas, con el fin de canalizar más recursos al personal operativo y a la apertura de nuevas visitadurías. Entre ellas, destacó la necesidad de instalar oficinas en Coalcomán, Los Reyes y la Meseta Purépecha, con atención diferenciada según las necesidades de cada región.