Jornadas Vive Saludable llegan a seis municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la semana del 26 al 30 de enero, las brigadas de la campaña Vive Saludable, Vive Feliz llegarán a escuelas de seis municipios, en busca de transformar los hábitos de vida desde las aulas para fortalecer el bienestar de la comunidad escolar, señaló la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

Las jornadas visitarán planteles en los municipios de Tarímbaro, Huiramba, Huandacareo, Morelia, Tzitzio y Erongarícuaro, que se pueden consultar en see.michoacan.gob.mx/vida-saludable/. Personal especializado realizará mediciones y exámenes de agudeza visual, generando un expediente digital de salud escolar para que las familias den seguimiento médico.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) recordó que la meta es llegar a casi medio millón de alumnos en más de 4 mil escuelas primarias, en un esfuerzo interinstitucional con dependencias estatales y federales para brindar atención completa a las y los estudiantes.

Estas acciones se alinean con la política educativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, priorizando el bienestar comunitario bajo la Nueva Escuela Mexicana y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Para ello, la participación de padres y madres de familia es clave, pues una vez que reciban los diagnósticos digitales en su correo electrónico, deberán dar el seguimiento médico en su centro de salud más cercano.

Finalmente, la secretaria hizo un llamado a mantener la coordinación entre docentes, directivos y los equipos técnicos de las diversas dependencias, así como la atención de madres, padres y tutores. El objetivo es consolidar espacios seguros donde las niñas y niños desarrollen hábitos saludables para su futuro, como la sana alimentación, cuidado bucal y actividad física.