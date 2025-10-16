Jesús Ayala comparte pasajes de su vida en su libro, presentado en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del programa Conociendo autores, el Centro Cultural Casona Pardo será sede de la presentación del libro “Hechos claves en mi vida”, obra escrita por el Dr. Jesús Ayala Garibay, donde el autor comparte los momentos más significativos que marcaron su trayectoria personal y profesional.

El evento se llevará a cabo este viernes 17 de octubre, a las 19:30 horas, en las instalaciones del centro cultural ubicado en Zamora, Michoacán. La presentación estará a cargo de Mariofe Herrera y la entrada será libre.