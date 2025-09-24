Jarácuaro invita a su primer festival cultural "Xarhakuarhu Anapu Píndekuecha"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Habitantes y autoridades comunales de Jarácuaro invitan a las y los michoacanos al primer festival cultural que se realizarán en esa comunidad autónoma, el próximo domingo 5 de octubre, celebridad nombraba "Xarhakuarhu Anapu Píndekuecha" (Jarácuaro vive sus tradiciones).

Jairo Santiago Salvador, parte del comité organizador y del consejo comunal, recordó que Jarácuaro es un pueblo con más de mil 500 años de historia en donde además surgió la Danza de los Viejitos, conocida internacionalmente.

La importancia de esta festividad es que será la primera en su tipo en Jarácuaro como una celebración artística artesanal y culinaria.

La cocinera Celia Macario Salvador enlistó algunos de los platillos que se ofrecerán el próximo 5 de octubre, como lo son: caldo de pescado a la antigua, caldo de pescado dorado, trucha dorada, caldo de haba, charalitos, los tradicionales charales, diferentes tipos de atole, el atole agrio muy tradicional de la comunidad, el atole blanco, aguacatas de frijoles, churipo, corundas, atápacas de diferentes guisados.

La invitación es a conocer Jarácuaro, pueblo autónomo, artístico y artesanal, tierra de hacedores de sombreros y hogar de grandes pireris, compositores y danzantes.

"Invitamos al público en general a conocer la historia, cultura y tradiciones de una comunidad ancestral. Habrá ceremonias, danzas, orquestas, pireis, artesanías y comida regional. Es una oportunidad de conocer la cultura del pueblo purépecha y, en particular, la cosmovisión del pueblo de Jarácuaro", refirió Jairo Santiago Salvador.

