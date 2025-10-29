Jarácuaro, entre tradiciones y el poco apoyo de las autoridades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De origen purépecha, Jarácuaro es reconocida por ser la cuna de la Danza de los Viejitos y por su rica herencia cultural. Sin embargo, para la Noche de Muertos es poco reconocida y el apoyo por parte de las autoridades para llevar a cabo la celebración más importante de la entidad es mínimo.
El coordinador general de la comunidad de Jarácuaro, Magdaleno Calvario Constantino, puntualizó que la falta de promoción para esta celebración es muy diferente a la que se hace en otras comunidades, principalmente en Janitzio.
Y es que especificó que la tradición funeraria mantiene más de 3 mil 500 años de persistencia, donde las tumbas más antiguas del occidente de México se encuentran en las ofrendas de la zona arqueológica El Opeño, con una datación del año 1,500 antes de la era común, tiempo durante el cual Jarácuaro ha mantenido historia y ocupación en la Animecha Kejtsïtakua, mejor conocida como Ofrenda de las Ánimas o Noche de Muertos.
Indicó que este año, por parte de la Secretaría de Turismo, se entregaron 40 mil pesos para la realización de la tradición. Sin embargo, enfatizó que ese recurso únicamente alcanza para adornar la entrada a la comunidad con flores y muy poco para los danzantes que participarán en las actividades programadas para la reactivación turística y cultural de Jarácuaro.
Todos merecemos el apoyo, no solo es Janitzio (...), no sabemos por qué dan mayor promoción allá, si tenemos la misma edad", dijo.
Con la expectativa de que haya entre 800 y mil turistas durante el 1 de noviembre, el coordinador del Comité Organizador y Autoridades Tradicionales, Santiago Marcos Cruz, comentó que será un evento gratuito a partir de las 20:00 horas, donde se podrán encontrar las danzas de los Viejitos de Tata Gervacio de Jarácuaro, Los Artesanos, los Kúrpites de San Juan Nuevo, Tumbies de Ichupio, entre otros.
Además de las orquestas Atardecer, Sentimiento del Lago, Kustakua, Los Artesanos y Los Morales de Capacuaro; y las pireris de los Hermanos López de Jarácuaro, Chapas de Comachuén, Los Reyes de la Sierra de Turícuaro, Los Amigos de la Sierra de Capacuaro, Gina Arleth de Acachuén y Chata Ka Tsimani Kustaticha de San Pedro Ocumicho.
Por su parte, el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán Macario, refirió que la Noche de Muertos es una fecha importante para convivir con los antepasados y representa la oportunidad de dar a conocer la historia, la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios, por lo que pidió a los turistas que tengan respeto por los lugares sagrados, eviten pisar las tumbas, no ingieran bebidas alcohólicas, consideren la armonía en los espacios comunes y sigan las indicaciones de las autoridades tradicionales.
