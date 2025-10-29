Jarácuaro, entre tradiciones y el poco apoyo de las autoridades

Con la expectativa de que haya entre 800 y mil turistas durante el 1 de noviembre, el coordinador del Comité Organizador y Autoridades Tradicionales, Santiago Marcos Cruz, comentó que será un evento gratuito a partir de las 20:00 horas, donde se podrán encontrar las danzas de los Viejitos de Tata Gervacio de Jarácuaro, Los Artesanos, los Kúrpites de San Juan Nuevo, Tumbies de Ichupio, entre otros.

Además de las orquestas Atardecer, Sentimiento del Lago, Kustakua, Los Artesanos y Los Morales de Capacuaro; y las pireris de los Hermanos López de Jarácuaro, Chapas de Comachuén, Los Reyes de la Sierra de Turícuaro, Los Amigos de la Sierra de Capacuaro, Gina Arleth de Acachuén y Chata Ka Tsimani Kustaticha de San Pedro Ocumicho.

Por su parte, el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán Macario, refirió que la Noche de Muertos es una fecha importante para convivir con los antepasados y representa la oportunidad de dar a conocer la historia, la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios, por lo que pidió a los turistas que tengan respeto por los lugares sagrados, eviten pisar las tumbas, no ingieran bebidas alcohólicas, consideren la armonía en los espacios comunes y sigan las indicaciones de las autoridades tradicionales.