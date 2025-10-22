Jamie tiene 13 años y fue acusado de asesinato… ¿qué dice la ciencia?

El análisis estará a cargo de dos especialistas de la Facultad de Psicología de la UMSNH:

Dra. Nelva Denise Flores Manzano

Mtra. Nidia Obregón Velasco

Ambas comentaristas ofrecerán una lectura psicológica del contenido proyectado, promoviendo la reflexión crítica entre los asistentes, en su mayoría estudiantes universitarios.

Este evento es gratuito y forma parte del 108º aniversario de la UMSNH, cuyo compromiso con la ciencia, la educación humanista y el bienestar emocional de la comunidad estudiantil sigue siendo una prioridad.

📺 Sobre la serie:

Adolescencia es una serie británica de drama psicológico y policial, estrenada en Netflix el 13 de marzo de 2025. La historia sigue a Jamie Miller, un niño de 13 años arrestado tras ser acusado del asesinato de una compañera de clase. Más allá del crimen, la serie explora de forma profunda las dinámicas familiares, el proceso terapéutico y los conflictos emocionales que emergen a raíz del hecho. Su narrativa está construida desde múltiples perspectivas: la de su familia, su terapeuta y los detectives encargados de la investigación, convirtiéndola en una obra provocadora ideal para el análisis desde la psicología.

