Jamie tiene 13 años y fue acusado de asesinato… ¿qué dice la ciencia?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de su labor de divulgación científica, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) presentará el capítulo Adolescencia, parte del ciclo Ciencia en Serie, este miércoles 23 de octubre a las 11:00 horas, en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo.
Ciencia en Serie es un programa interdisciplinario que utiliza contenidos audiovisuales de tipo thriller o drama para analizar fenómenos sociales y psicológicos desde una perspectiva científica. En esta ocasión, el eje temático será el impacto profundo que puede tener un evento traumático en la vida de una familia, específicamente en la adolescencia.
El análisis estará a cargo de dos especialistas de la Facultad de Psicología de la UMSNH:
Dra. Nelva Denise Flores Manzano
Mtra. Nidia Obregón Velasco
Ambas comentaristas ofrecerán una lectura psicológica del contenido proyectado, promoviendo la reflexión crítica entre los asistentes, en su mayoría estudiantes universitarios.
Este evento es gratuito y forma parte del 108º aniversario de la UMSNH, cuyo compromiso con la ciencia, la educación humanista y el bienestar emocional de la comunidad estudiantil sigue siendo una prioridad.
Adolescencia es una serie británica de drama psicológico y policial, estrenada en Netflix el 13 de marzo de 2025. La historia sigue a Jamie Miller, un niño de 13 años arrestado tras ser acusado del asesinato de una compañera de clase. Más allá del crimen, la serie explora de forma profunda las dinámicas familiares, el proceso terapéutico y los conflictos emocionales que emergen a raíz del hecho. Su narrativa está construida desde múltiples perspectivas: la de su familia, su terapeuta y los detectives encargados de la investigación, convirtiéndola en una obra provocadora ideal para el análisis desde la psicología.
SHA