Jóvenes y desarrollo económico los brazos del Plan Michoacán: Sheinbaum

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Los problemas de inseguridad en Michoacán son reales y el Gobierno de México tiene una visión con do brazos para atenderlos a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, resaltó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la entrega de los programas para el bienestar en Lázaro Cárdenas, especificó que atender las causas para que los jóvenes no caigan en las manos del gimen organizado y fortalecer el desarrollo económico son los dos brazos que se tienen para el estado.

“Sabemos de los problemas de inseguridad en el Estado, pero tenemos la visión que son dos brazos que atiende”, dijo.