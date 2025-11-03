Jóvenes vandalizan estaciones del Teleférico en Uruapan; exigen justicia para Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del lunes, decenas de jóvenes se manifestaron en las estaciones del Teleférico de la Presidencia Municipal y de la Plaza Ágora, en Uruapan, donde realizaron actos vandálicos antes de ser replegados por elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP) y la Guardia Civil. De forma extraoficial, se reportó que al menos cinco personas fueron requeridas por las autoridades.

La protesta inició en la estación ubicada junto a la alcaldía, sobre la avenida Chiapas. Ahí, los manifestantes lanzaron consignas contra los gobiernos estatal y federal, además de realizar pintas exigiendo justicia para el alcalde Carlos Manzo, asesinado la noche del sábado.

Marcha y disturbios

Posteriormente, se trasladaron a la estación del Teleférico situada sobre el boulevard Industrial, frente a Plaza Ágora. En el lugar colocaron cartulinas, pintaron consignas y causaron daños materiales.

Esta acción provocó la intervención de las fuerzas estatales, quienes fueron recibidos con pedradas. En respuesta, los uniformados utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes.

Tensión y repliegue

Durante varios minutos se vivieron momentos de tensión. La circulación vehicular fue cerrada temporalmente, hasta que los manifestantes se dispersaron sin que se reportaran personas lesionadas.

Más tarde, la policía estatal resguardó la estación del Teleférico, mientras los manifestantes restantes se retiraban del lugar.

SHA