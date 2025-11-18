Jóvenes desde los 18 años podrán acceder a créditos de vivienda en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se aumentó a 82 mil las acciones para la construcción de viviendas de interés social y regularización de predios para el estado, facilitando el acceso a créditos a jóvenes de 18 años y a derechohabientes con ingresos de uno a dos salarios mínimos.

En reunión de trabajo encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, titulares de Infonavit, Fovissste y Conavi, explicaron a presidentes municipales avances del programa Vivienda para el Bienestar y apoyos contemplados en el Plan Michoacán.

La funcionaria federal compartió que la meta sexenal es construir 50 mil viviendas de Infonavit, 20 mil de Conavi, 12 mil de Fovissste, de las cuales se tiene un avance del 19 por ciento de suelos validados para su edificación.