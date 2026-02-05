Jóvenes consideran necesario un mayor recurso para el desarrollo de la tecnología

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Estudiantes de diferentes niveles y disciplinas consideran necesario que los estados asignen un mayor recurso para el desarrollo de la tecnología y la innovación, y argumentan que la falta de herramientas es un obstáculo para la implementación de proyectos científicos.

Estudiantes coincidieron en que hay una falta de apoyos en distintos estados y planteles educativos para realizar programas relacionados con la tecnología.

En un sondeo realizado por MIMORELIA.COM, los jóvenes inscritos al XVII Campeonato Nacional de Robótica y STEM hablaron de sus proyectos y de sus expectativas para el futuro, destacando la importancia de contar con más recursos para desarrollar sus ideas.

Luz Alondra Cervantes Alcalá, estudiante de la Universidad Politécnica de Tulancingo, del estado de Hidalgo, destacó que en muchas ocasiones hay talentos que no son aprovechados debido a la falta de oportunidades para desarrollar sus habilidades y proyectos en el ámbito de la tecnología y la innovación.

“Me parece muy importante que se hable al respecto de la tecnología y que se le brinde apoyo. Muchas veces hay mucho talento, pero es desperdiciado ya que no se cuenta con las herramientas o no se asigna un presupuesto”, expresó la participante, al compartir que es proveniente del estado de Veracruz; sin embargo, por la falta de medios en su estado, optó por estudiar en una institución fuera de este.

Para Luz Alondra, aprender sobre esta disciplina ayuda en la vida cotidiana a resolver situaciones de forma lógica, además de que espera dedicarse profesionalmente al manejo de robots y desarrollo de programación.

Por su parte, Christian de Jesús Márquez Santiago, estudiante del plantel 22 del Cecytech en Ciudad Juárez, Chihuahua, comentó que únicamente dos integrantes de su equipo pudieron asistir al evento en la capital michoacana por falta de recursos económicos.

“Es importante impulsar la tecnología, ya que a futuro mejorarían las cosas y se desarrollaría mucho más el conocimiento de todos los estudiantes y personas que quieran enfocarse en esto”, dijo.

rmr