IX Aniversario del Centro Escolar “Maestro Aquiles Córdova Morán”, muestra de un histórico compromiso con la educación

“A las clases poderosas no les interesa la drástica caída en la calidad de la educación, no les interesa que en México exista una de las jornadas educativas más cortas; la educación en nuestro país es un instrumento para crear dóciles y baratos creadores de riqueza, la mala educación no es un error, es algo bien pensado para incrementar la esclavitud asalariada”

enfatizó el líder social