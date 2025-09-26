IVEM inicia registro para el programa Vivienda para el Bienestar en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) informa que los días 25, 26, 27, 29, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre se llevará a cabo el registro al Programa de Vivienda para el Bienestar para las y los habitantes de Pátzcuaro.
El director general del IVEM, David Soto Quizamán, refirió que con el objetivo de recibir la documentación de quienes deseen participar en la asignación de vivienda, se mantendrá instalado un módulo de inscripción en las canchas techadas de la unidad deportiva del municipio, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.
Los requisitos para inscribirse como posibles beneficiarios son: identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y CURP actualizada; en original y copia.
Para mayores detalles se puede consultar la página ivem.michoacan.gob.mx
El programa va dirigido a personas y familias no derechohabientes, es decir, aquellas que no cotizan en ningún sistema que otorgue crédito para la vivienda, además que habiten en zonas prioritarias de alta y muy alta marginación, así como grupos vulnerables, tales como jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y madres solteras.
