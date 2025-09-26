IVEM inicia registro para el programa Vivienda para el Bienestar en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) informa que los días 25, 26, 27, 29, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre se llevará a cabo el registro al Programa de Vivienda para el Bienestar para las y los habitantes de Pátzcuaro.

El director general del IVEM, David Soto Quizamán, refirió que con el objetivo de recibir la documentación de quienes deseen participar en la asignación de vivienda, se mantendrá instalado un módulo de inscripción en las canchas techadas de la unidad deportiva del municipio, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.