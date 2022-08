Itzé Camacho: Trabajo honesto se Resume en Obras

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- “Con trabajo honesto, responsable y en equipo todo se puede lograr”, así lo expresó la presidenta municipal Itzé Camacho, al realizar la entrega de la pavimentación de la calle Uruapan, a vecinos de la colonia La Principal en la tenencia Las Guacamayas; está obra que forma parte del programa municipal Cemento en tu Colonia, beneficiará a más de 180 habitantes, y tuvo una inversión de 1 millón 318 mil 129 pesos, el cual fue aportado con recursos propios del Ayuntamiento.

Reafirmando los principios que describen a su gobierno municipal, la alcaldesa dejó en claro, que “el no robar, no mentir, y no traicionar, alcanza para lo que antes no alcanzaba”, siendo las obras la forma en que responde a los habitantes; por lo que a través de programas como “Cemento en tu Colonia”, se ha logrado avanzar en los pendientes que se tenían.

“Quiero expresar mi agradecimiento al cuerpo de gobierno que me acompaña en esta administración municipal, ya que el trabajo en equipo es otra forma de decir que nuestro compromiso es con los ciudadanos, por lo que seguiremos avanzando con más obras”, señaló.