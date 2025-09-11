ITransporte realiza operativos de supervisión a transporte de personal y escolar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto del Transporte del Estado (ITransporte) realiza revisiones al transporte de personal y escolar, dando seguimiento a las notificaciones realizadas previamente, y en cumplimiento a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán. A partir de este mes se aplicarán sanciones en los casos que se detecte incumplimiento de la normativa vigente.

La directora general de ITransporte, María Elena Huerta Moctezuma, explicó que otorgó un plazo suficiente desde la notificación inicial para que los prestadores del servicio regularizaran sus unidades, por lo que ahora corresponde aplicar las medidas que establece la ley. “Nuestro objetivo no es sancionar por sancionar, sino asegurar que el transporte de personal opere de manera segura, ordenada y bajo condiciones claras tanto para usuarios como para operadores”, señaló.