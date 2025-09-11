ITransporte realiza operativos de supervisión a transporte de personal y escolar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto del Transporte del Estado (ITransporte) realiza revisiones al transporte de personal y escolar, dando seguimiento a las notificaciones realizadas previamente, y en cumplimiento a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán. A partir de este mes se aplicarán sanciones en los casos que se detecte incumplimiento de la normativa vigente.
La directora general de ITransporte, María Elena Huerta Moctezuma, explicó que otorgó un plazo suficiente desde la notificación inicial para que los prestadores del servicio regularizaran sus unidades, por lo que ahora corresponde aplicar las medidas que establece la ley. “Nuestro objetivo no es sancionar por sancionar, sino asegurar que el transporte de personal opere de manera segura, ordenada y bajo condiciones claras tanto para usuarios como para operadores”, señaló.
Asimismo, recordó que el artículo 189 de la Ley de Movilidad establece que este tipo de transporte debe contar con un máximo de tres paradas definidas y sobre todo no incurrir en acciones que simulen transporte colectivo. También mencionó que ya han comenzado inspecciones sobre transporte agrícola, el cual también debe cumplir con la normativa.
Recalcó que las unidades que presten servicio, deberán ser de uso exclusivo para el servicio de transporte con la cromática establecida por la ley. Cualquier servicio que opere fuera de estas condiciones será sujeto a las medidas correctivas correspondientes.
Con estas acciones, ITransporte reafirma su compromiso de fortalecer el orden y la seguridad en el transporte en beneficio de todas y todos los michoacanos.
mrh