ITransporte instala mesa de trabajo para mejorar circulación en zonas con alta afluencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITransporte) instaló una mesa de trabajo para revisar alternativas y mejoras a la circulación, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), la Guardia Civil de Michoacán, Policía de Morelia, y representantes de las rutas de transporte impactadas por las obras del teleférico.
Esto con el objetivo de atender las problemáticas de congestión vehicular en zonas prioritarias y asegurar el correcto funcionamiento de las rutas de transporte público. La directora general de ITransporte, María Elena Huerta Moctezuma, informó que se busca alcanzar acuerdos conjuntos que permitan realizar los ajustes necesarios con la menor afectación posible para la ciudadanía.
“Tenemos que mantener una coordinación estrecha con los transportistas y estamos con toda la disposición para encontrar las mejores soluciones que garanticen la movilidad de las y los usuarios”, señaló. Además se realizarán operativos para verificar que las unidades utilicen las paradas establecidas, en especial en la zona aledaña al Monumento a Lázaro Cárdenas y la avenida Madero, apuntó la titular de ITransporte.
Asimismo, durante la construcción del teleférico, el instituto modificará o adecuará algunas rutas de forma temporal, siempre en diálogo con los coordinadores de cada línea de transporte, para garantizar que los ajustes sean ordenados y seguros. Estas medidas también contemplan la reconfiguración vial en conjunto con la Sedum, priorizando la seguridad y comodidad de los usuarios.
ITransporte reitera su compromiso de trabajar de la mano con los transportistas, las autoridades y la ciudadanía para minimizar las afectaciones y mantener un servicio de transporte eficiente mientras se llevan a cabo las obras de modernización en la capital del estado.
