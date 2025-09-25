ITransporte instala mesa de trabajo para mejorar circulación en zonas con alta afluencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITransporte) instaló una mesa de trabajo para revisar alternativas y mejoras a la circulación, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), la Guardia Civil de Michoacán, Policía de Morelia, y representantes de las rutas de transporte impactadas por las obras del teleférico.

Esto con el objetivo de atender las problemáticas de congestión vehicular en zonas prioritarias y asegurar el correcto funcionamiento de las rutas de transporte público. La directora general de ITransporte, María Elena Huerta Moctezuma, informó que se busca alcanzar acuerdos conjuntos que permitan realizar los ajustes necesarios con la menor afectación posible para la ciudadanía.