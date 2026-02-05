ISSSTE amplía servicios en Michoacán con nuevo consultorio en Tuxpan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que población derechohabiente y no afiliada ya hace uso del nuevo consultorio en el municipio de Tuxpan, Michoacán, el cual fortalecerá la atención médica en la región como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Terminó la obra del Consultorio de Medicina Familiar del @ISSSTE_mx en Tuxpan, Michoacán, y hoy comenzó a funcionar para brindar consultas médicas a quien lo requiera. Mide 62 m², tiene sala de espera, oficina, consultorio con área de entrevista y exploración, y dos sanitarios. Este consultorio se suma al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que encabeza la presidenta @Claudiashein”, compartió en redes sociales.