ISSSTE amplía servicios en Michoacán con nuevo consultorio en Tuxpan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que población derechohabiente y no afiliada ya hace uso del nuevo consultorio en el municipio de Tuxpan, Michoacán, el cual fortalecerá la atención médica en la región como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Terminó la obra del Consultorio de Medicina Familiar del @ISSSTE_mx en Tuxpan, Michoacán, y hoy comenzó a funcionar para brindar consultas médicas a quien lo requiera. Mide 62 m², tiene sala de espera, oficina, consultorio con área de entrevista y exploración, y dos sanitarios. Este consultorio se suma al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que encabeza la presidenta @Claudiashein”, compartió en redes sociales.
El consultorio, equipado con mesa de exploración, negatoscopio y báscula con estadímetro, está a cargo de un médico y una enfermera, quienes brindan atención de calidad, oportuna y con trato digno, en un horario de lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 horas. Además, cuenta con medicamentos de primera línea como analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antidiabéticos y tratamientos para el control del colesterol.
La apertura de este nuevo espacio se suma a la instalación de cuatro consultorios adicionales en centros de trabajo ubicados en los municipios de Tarímbaro, Jacona y Zamora, como parte del plan federal que busca contribuir a la reconstrucción del tejido social en Michoacán.
Asimismo, en cumplimiento con la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Atención Primaria, el ISSSTE inauguró en diciembre pasado un consultorio médico de 72 m² de superficie en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, en la Ciudad de México, que beneficia a mil 132 personas entre alumnas, alumnos, docentes, músicos, trabajadores y personal administrativo.
Esta estrategia, que contempla la construcción de 200 consultorios médicos en todo el país durante 2026, prioriza su instalación en zonas con bajo acceso a servicios médicos de primer nivel, con el objetivo de fortalecer la detección oportuna de enfermedades, dar seguimiento a padecimientos crónico-degenerativos y reducir los tiempos de espera en beneficio de la población derechohabiente.
mrh