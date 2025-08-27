Michoacán

Isla de Urandén será sede del Canotaje por la Paz 2025: categorías, premios y cómo participar

El evento busca promover la cultura de paz y el deporte entre niñas, niños y jóvenes de Michoacán, con premios en efectivo
Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de promover la convivencia sana, la cultura del deporte y la prevención de la violencia, este próximo 7 de septiembre de 2025, se llevará a cabo el evento Canotaje por la Paz, en la Isla de Urandén, municipio de Pátzcuaro, a partir de las 10:00 a.m.

La jornada está dirigida a niñas, niños y jóvenes de distintas edades, quienes podrán participar en dos estilos de competencia: canoa canadiense y canoa tarasca, en ramas femenil y varonil, con categorías infantil (12-14 años), juvenil (15-18 años) y libre (19 años en adelante).

Premios:

Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán premios en efectivo:

  • 🥇 1er lugar: $5,000

  • 🥈 2do lugar: $2,500

  • 🥉 3er lugar: $1,000

Requisitos:

Cada club o asociación deberá llevar sus propias embarcaciones, las cuales deben cumplir con el reglamento de la Federación Mexicana de Canotaje. Los jueces serán asignados por el comité organizador. Todos los gastos de participación correrán por cuenta de los equipos.

