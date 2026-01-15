¿Irás como peregrino a visitar al Señor de Carácuaro? Estas son las recomendaciones

Tacámbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Como cada año, cientos de fieles se preparan para recorrer a pie la tradicional ruta de peregrinación hacia el Señor de Carácuaro, que parte desde el municipio de Tacámbaro y atraviesa comunidades como La Parotita, Las Tijeras, San Antonio, Las Pilas, Las Cocinas y Nocupétaro, hasta llegar a Carácuaro, Michoacán.

La caminata cubre una distancia aproximada de 70 kilómetros, con una duración de entre 15 y 16 horas, dependiendo del ritmo de cada grupo.

Ante las largas jornadas y las condiciones del camino, autoridades y organizadores hacen un llamado a los participantes para que tomen precauciones antes y durante el recorrido.

🦺 Recomendaciones para los peregrinos:

Mantenerse hidratados: Llevar agua suficiente y consumirla de forma constante, incluso si no se siente sed.

Protegerse del sol: Usar gorra, bloqueador solar y ropa de manga larga.

Ropa cómoda y calzado adecuado: Es indispensable portar ropa ligera y tenis o botas cómodas para largas distancias.

Evitar invadir la carretera: Respetar siempre las señales viales y caminar por los senderos marcados.

Precaución con niños y adultos mayores: Acompañarlos en todo momento y evitar trayectos extremos si presentan condiciones médicas especiales.

Lámparas y baterías: Llevar iluminación portátil para los tramos nocturnos.

Medicamentos personales: Tener a la mano medicamentos esenciales, especialmente analgésicos, y productos para ampollas.

Puntos de encuentro: Acordar lugares con familiares o compañeros para reunirse en caso de separarse del grupo.

No desviarse de la ruta oficial: Seguir los señalamientos para evitar perderse o exponerse a zonas de riesgo.

Sin señal celular TELCEL: En varios tramos del camino no hay cobertura móvil, por lo que se recomienda no depender del celular como medio de comunicación.

Esta tradición se realiza cada febrero, y algunos grupos eligen iniciar desde La Parotita (Paso de Morelos), haciendo trayectos más cortos.

La caminata se lleva a cabo en un ambiente de oración, danzas, ofrendas y organización comunitaria, y tentativamente será el 12 de febrero, pero la fecha está por confirmarse.