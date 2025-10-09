Invitan a pajarear en el Lago de Cuitzeo este sábado; ¿de qué se trata?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 11 de octubre, el Lago de Cuitzeo será uno de los escenarios del October Big Day 2025, una jornada global dedicada a la observación de aves, en la que participan miles de personas en distintas partes del mundo.

A través de redes sociales, el Programa de Aves Urbanas (PAU) Cuitzeo extendió la invitación al público en general para sumarse al conteo, que busca registrar y visibilizar la riqueza de especies presentes en este humedal, considerado uno de los más importantes del país por su biodiversidad y relevancia ecológica.

La actividad iniciará a las 8:00 de la mañana, teniendo como punto de encuentro el malecón de Cuitzeo, frente al restaurante El Pedregal.

Las observaciones realizadas deberán ser registradas en la plataforma eBird, utilizada a nivel internacional para compilar datos sobre distribución de aves.

Durante el evento, los participantes podrán documentar sus hallazgos a lo largo del día, desde el amanecer hasta el atardecer.

El llamado se acompaña del uso de hashtags como #OctoberBigDay, #lagodecuitzeo, #avesdemichoacán y #paucuitzeo, que permiten dar mayor visibilidad en redes sociales.

RYE-