Invitan a maestros jubilados a la promoción de lectura en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) Gabriela Molina Aguilar, exhortó a los y las maestras jubiladas a sumarse a la promoción de la lectura en Michoacán, para fomentar este hábito en los alumnos y alumnas de primaria y secundaria.

De acuerdo a la secretaria, la dependencia brindará un taller introductorio de formación para la promoción de la lectura y pondrán a disposición de las escuelas, docentes y estudiantes los libros de forma gratuita, sobre todo en el contexto de la distribución de los ejemplares por parte del Fondo de Cultura Económica.

"Queremos invitar a los maestros jubilados a qué sean parte del programa de fomento a la lectura (...) que brinden parte de su tiempo y conocimiento y que los maestros se sumen", acotó la funcionaria.

Por ejemplo, invitó a la maestra Rosario Núñez González a quien reconoció por fomentar la lectura y escritos por 44 años, a sumarse a la estrategia cuando se jubile, pues son los docentes un motor para la enseñanza de los niños y niñas que también se vieron inmersos en muchos cambios en la pandemia de Covid-19.

Los últimos datos de la Secretaría de Educación del Estado refieren que hay por lo menos mil 700 trámites de jubilación para este año, por lo que es la misma cantidad que podría unirse a la estrategia que prevé generar procesos de paz:

"¿Qué pasa para que los niños puedan tener esperanza y procesos de paz?, es con los libros en mano, algunos dicen que es con armas y persiguiendo delincuentes pero no, el mundo se ha civilizado y hemos avanzado como humanidad hacia adelante con procesos de enseñanza, de aprendizaje, con las universidades y abriendo las puertas a las mujeres", finalizó.

BCT