Invitan a familias de Lázaro Cárdenas a evento público con Sheinbaum este domingo

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal de Lázaro Cárdenas lanzó una invitación abierta a la ciudadanía para asistir al evento público que encabezará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este domingo 11 de enero a las 10:00 de la mañana.
El encuentro se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Municipal, y está dirigido a familias del municipio y de la región costera que deseen acompañar a la mandataria federal durante su visita.
“La invitación es abierta para que las familias del municipio y la región asistan a este encuentro”, señaló la administración local en redes sociales.
Se prevé que durante el evento la presidenta comparta un mensaje con la población.
Lázaro Cárdenas es una de las zonas estratégicas de Michoacán, debido a su puerto industrial y su actividad comercial, por lo que esta visita cobra relevancia tanto simbólica como operativa.
SHA