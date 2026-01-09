Invitan a familias de Lázaro Cárdenas a evento público con Sheinbaum este domingo

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal de Lázaro Cárdenas lanzó una invitación abierta a la ciudadanía para asistir al evento público que encabezará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este domingo 11 de enero a las 10:00 de la mañana.

El encuentro se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Municipal, y está dirigido a familias del municipio y de la región costera que deseen acompañar a la mandataria federal durante su visita.