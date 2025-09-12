Invitan a colecta de útiles escolares para Personas Privadas de la Libertad en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Dirección de Reinserción Social y el Departamento de Educación de la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán convocaron a la ciudadanía a participar en la colecta de útiles escolares que se lleva a cabo del 5 al 19 de septiembre de 2025.

El objetivo es apoyar a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en su proceso educativo, garantizando el acceso a materiales que les permitan continuar con su formación académica dentro de los centros penitenciarios.

Los donativos se reciben en las oficinas del Departamento de Educación, ubicadas en Loma del Centro #100, colonia Lomas del Valle.

Para mayor información, se puso a disposición el número telefónico 443 166 3586.