Invita Vicente Gómez al Tercer Festival del Pan, Puruarán 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "A vivir y conservar las tradiciones del Día de los Fieles Difuntos", conminó el diputado Vicente Gómez Núñez, quien invitó a las y los michoacanos a visitar los municipios y tenencias del Distrito XIX.
Lo anterior, al participar en la rueda de prensa ofrecida en la capital michoacana, para dar a conocer el Tercer Festival del Pan en la tenencia de Puruarán, del municipio de Turicato, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre.
En compañía de la alcaldesa de Turicato, Graciela Hernández Arreola, y de los productores de pan, el legislador destacó que actividades como esta permiten potencializar y detonar la economía local, beneficiando a las familias de la zona.
El diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán indicó que este festival forma parte de las actividades que se realizan en Michoacán con motivo de la celebración de la Noche de Muertos.
El Tercer Festival del Pan contará con la exhibición y venta de piezas producidas de manera artesanal en hornos de leña y barro, así como el concurso de la figura artística de pan de muerto y la exposición del pan de muerto más grande de Michoacán.
Aunado a ello, se sumarán actividades artísticas y culturales que se desarrollarán durante los tres días del festival.
mrh