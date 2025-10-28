Invita Vicente Gómez al Tercer Festival del Pan, Puruarán 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "A vivir y conservar las tradiciones del Día de los Fieles Difuntos", conminó el diputado Vicente Gómez Núñez, quien invitó a las y los michoacanos a visitar los municipios y tenencias del Distrito XIX.

Lo anterior, al participar en la rueda de prensa ofrecida en la capital michoacana, para dar a conocer el Tercer Festival del Pan en la tenencia de Puruarán, del municipio de Turicato, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre.

En compañía de la alcaldesa de Turicato, Graciela Hernández Arreola, y de los productores de pan, el legislador destacó que actividades como esta permiten potencializar y detonar la economía local, beneficiando a las familias de la zona.