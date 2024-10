Invita Celeste Ascencio a participar en registro para la presidencia de la CNDH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora por Michoacán, Celeste Ascencio Ortega, invitó a la ciudadanía a participar en el registro para la renovación o reelección de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), convocatoria que cerrará mañana 15 de octubre.

En entrevista con MIMORELIA.COM la también presidenta de la comisión legislativa de Derechos Humanos, resaltó algunos de los requisitos a cumplir por par de las y los aspirantes como lo son: ser mexicano o mexicana por nacimiento, tener cumplidos 35 años de edad, contar con experiencia en materia de derechos humanos, no desempeñar ni haber desempañado un cargo de dirección estatal o nacional en algún partido político un año anterior a la designación, no haber desempeñado un cargo como secretario de estado o en alguna fiscalía, que cuente con buena reputación y no haber sido condenado por algún delito que amerite pena corporal por un año.