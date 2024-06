Invita AMANC a donar sangre para ayudar a menores con cáncer

Se trata de sumarse a este acto de bondad para que niñas y niños con cáncer que reciben su tratamiento gratuito en el Hospital Infantil de Morelia, puedan contar con los componentes sanguíneos o plaquetas vitales para sanar.

Para ello, el personal del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) se encargará de la extracción y recolección de la sangre, con todas las medidas de esterilización e inocuidad, y de enviarla a los hospitales a donde la necesiten. Los grupos sanguíneos que más se llegan a captar son los 0, A y B positivos, seguidos de los AB positivo, O y A negativo.

La SSM recuerda a la población que, con la donación altruista de una persona se pueden salvar hasta tres vidas y que se requiere tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, no haber consumido bebidas alcohólicas durante las últimas 48 horas, no estar embarazada o no haber tenido más de tres embarazos en su vida, incluyendo abortos, y evitar cenar alimentos grasosos un día antes de la extracción.