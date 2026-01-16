Invierte IMSS 13 mmdp con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Con el IMSS Coplamar, refirió que se dará atención en los siete hospitales que pasarán al régimen ordinario, donde ya se comenzó con las primeras 270 basificaciones de los trabajadores, por lo que se espera que incremente el número de quirófanos y de camas, a fin de poder dar atención a la población abierta y a las y los derechohabientes del instituto.

Asimismo, enlistó que habrá cinco Unidades de Medicina Familiar (UMF) Plus en Lázaro Cárdenas, La Piedad, Zacapu, San Juan Parangaricutiro y Jacona; mientras que en Lázaro Cárdenas se remodelará el Hospital General de Zona (HGZ) No. 12, con el aumento de especialidades y del área de urgencias, además de crear terapia intensiva con seis camas, el servicio de patología, hemodiálisis, resonador magnético y nuevas áreas de banco de sangre y quimioterapia.

Los Centros Educativos de Cuidado Infantil (CECI) serán 19 en total y actualmente están autorizados en Tarímbaro, Jiquilpan, Uruapan, Zamora, Jacona, Morelia, Sahuayo, La Piedad y Lázaro Cárdenas.

Otro de los temas que expuso Van-Dick Puga es el búnker que se instalará en el Hospital General Regional (HGR) No. 01 Morelia-Charo, el cual contará con acelerador lineal, braquiterapia y el complejo de medicina nuclear; mientras que en Villas del Pedregal se tiene contemplada la instalación de hemodinamia y el centro de medicina nuclear.

En Uruapan, señaló que se tiene contemplado hacer un solo complejo médico con los Hospitales Generales de Zona No. 08 y No. 86, donde el primero será para enfermedades metabólicas y el segundo con una vocación enfocada en cirugía y resonancia magnética, además de cuidados intensivos neonatales y quimioterapia.