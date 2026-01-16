Invierte IMSS 13 mmdp con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invertirá 13 millones de pesos en Michoacán como parte de la estrategia federal por la paz y la justicia, informó el delegado en el estado, Miguel Ángel Van-Dick Puga.
Al enlistar cada una de las acciones, enfatizó que el Plan Michoacán no solo fortalecerá la infraestructura médico-hospitalaria, sino también las prestaciones sociales y económicas, que absorben hasta el 70 por ciento de los servicios que se brindan.
Indicó que habrá dos nuevos hospitales en Zitácuaro y Morelia; el primero será de 140 camas, de las cuales 90 serán censables y 50 no censables, que atenderá la demanda de atención en la zona Oriente de Michoacán. Mientras que el segundo está relacionado con el Centro Médico de Villas del Pedregal, el cual tendrá 260 camas censables y más de 100 no censables.
“Le estamos sumando prácticamente 500 camas más en hospitales a la oferta hospitalaria de nosotros”, dijo.
Con el IMSS Coplamar, refirió que se dará atención en los siete hospitales que pasarán al régimen ordinario, donde ya se comenzó con las primeras 270 basificaciones de los trabajadores, por lo que se espera que incremente el número de quirófanos y de camas, a fin de poder dar atención a la población abierta y a las y los derechohabientes del instituto.
Asimismo, enlistó que habrá cinco Unidades de Medicina Familiar (UMF) Plus en Lázaro Cárdenas, La Piedad, Zacapu, San Juan Parangaricutiro y Jacona; mientras que en Lázaro Cárdenas se remodelará el Hospital General de Zona (HGZ) No. 12, con el aumento de especialidades y del área de urgencias, además de crear terapia intensiva con seis camas, el servicio de patología, hemodiálisis, resonador magnético y nuevas áreas de banco de sangre y quimioterapia.
Los Centros Educativos de Cuidado Infantil (CECI) serán 19 en total y actualmente están autorizados en Tarímbaro, Jiquilpan, Uruapan, Zamora, Jacona, Morelia, Sahuayo, La Piedad y Lázaro Cárdenas.
Otro de los temas que expuso Van-Dick Puga es el búnker que se instalará en el Hospital General Regional (HGR) No. 01 Morelia-Charo, el cual contará con acelerador lineal, braquiterapia y el complejo de medicina nuclear; mientras que en Villas del Pedregal se tiene contemplada la instalación de hemodinamia y el centro de medicina nuclear.
En Uruapan, señaló que se tiene contemplado hacer un solo complejo médico con los Hospitales Generales de Zona No. 08 y No. 86, donde el primero será para enfermedades metabólicas y el segundo con una vocación enfocada en cirugía y resonancia magnética, además de cuidados intensivos neonatales y quimioterapia.
En su oportunidad, el jefe de Prestaciones Médicas del instituto, Juan Gabriel Paredes Saralegui, refirió que habrá un incremento considerable en diversos servicios.
En ese tenor, indicó que de contar con 35 quirófanos se pasará a 63; de seis tomógrafos habrá 10; de 47 UMF se llegará a 50; de 96 sillones para hemodiálisis se incrementará a 166; de un resonador se tendrán tres; de cinco servicios de sangre se llegará a ocho; y de un banco de sangre se contará con tres en todo el estado.
También, de contar con ocho unidades de cuidados intensivos se incrementará a 29; de tres salas de endoscopia se pasará a cinco; de 32 sillones de quimioterapia se llegará a 50; de siete áreas de rehabilitación se alcanzarán 10; de 170 consultorios de especialidades se incrementará a 240; de 258 camas se pasará a mil 359; de una sala de hemodinamia habrá dos, y se crearán los servicios de radioterapia y medicina nuclear.
“Esto va acompañado de autorizaciones de plantilla completamente organizado, de tal manera que se pueda otorgar el servicio”, concluyó.
