Investigan maltrato animal en Zitácuaro; rescatan a dos perros

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción contra el maltrato animal, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) rescató a dos perros que se encontraban en condiciones de abandono y desnutrición; lo anterior, tras ejecutar un cateo en un domicilio de la localidad de San Juan, en Zitácuaro.

La intervención derivó de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de caninos en situación de riesgo. Con estos datos, la Fiscalía Regional de Zitácuaro integró la investigación correspondiente y obtuvo de la autoridad judicial la orden de cateo.

Al ingresar al inmueble, personal especializado localizó a dos ejemplares de raza criolla, uno de color café y otro negro, ambos con un avanzado estado de desnutrición. Los animales fueron resguardados y trasladados al Departamento de Protección Animal del Ayuntamiento de Zitácuaro, donde recibirán atención y cuidados especializados.