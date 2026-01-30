Investigan a policías de la Guardia Civil en Pátzcuaro por actuar indebido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó que se ha abierto una carpeta de investigación administrativa contra dos elementos de la Guardia Civil, adscritos a la Comisaría de Pátzcuaro, por un presunto actuar indebido.
La investigación sigue su curso tras el arresto de los agentes, quienes serán sometidos a exámenes toxicológicos para determinar si existen elementos que ameriten una acción legal en su contra.
La SSP dejó claro que no tolerará ninguna conducta que contravenga los principios de legalidad y disciplina que deben guiar la actuación de los elementos de seguridad en el estado.
Previamente la secretaría informó que este proceso llega luego de que una denuncia ciudadana permitiera a la dependencia intervenir de forma inmediata, atendiendo otro caso de presunto abuso de autoridad, el pasado 24 de enero.
De acuerdo con las autoridades, en esa fecha cinco elementos de la Guardia Civil involucrados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que se realicen las investigaciones pertinentes, sin que se realicen excepciones, garantizando así la aplicación estricta de la ley.
RYE-