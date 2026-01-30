Investigan a policías de la Guardia Civil en Pátzcuaro por actuar indebido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó que se ha abierto una carpeta de investigación administrativa contra dos elementos de la Guardia Civil, adscritos a la Comisaría de Pátzcuaro, por un presunto actuar indebido.

La investigación sigue su curso tras el arresto de los agentes, quienes serán sometidos a exámenes toxicológicos para determinar si existen elementos que ameriten una acción legal en su contra.

La SSP dejó claro que no tolerará ninguna conducta que contravenga los principios de legalidad y disciplina que deben guiar la actuación de los elementos de seguridad en el estado.