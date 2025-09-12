Investigan a policía en Uruapan por presunto actuar indebido en evento animalista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó que la Unidad de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación tras la difusión de un video en redes sociales, en el que se observa a un presunto elemento policial actuando de manera indebida durante un evento animalista en el municipio de Uruapan.

La corporación estatal señaló que ya se recaban datos y material gráfico para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió responsabilidad por parte del agente señalado.

En caso de comprobarse la falta, la SSP aseguró que se aplicarán las sanciones correspondientes conforme al reglamento interno de la institución.

La dependencia subrayó que el hecho registrado no representa los valores ni el compromiso que deben regir la actuación de las y los elementos policiales en Michoacán.