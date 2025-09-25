Investigan a dos jóvenes por homicidio del policía Vidal Brígido de Uruapan

Los hechos se registraron la noche del 14 de septiembre, alrededor de las 21:30 horas, cuando personal policial realizaba un punto de revisión sobre el Boulevard Industrial.

Al lugar se aproximaron dos vehículos con al menos cuatro personas, quienes accionaron armas de fuego contra los elementos, privando de la vida a Vidal Brígido e hiriendo en la pierna derecha a la oficial Yanet Trinidad -

Unos días después, por la noche del 19 de septiembre, la FGE informó la detención de Jesús “N”, Rafael “N” y Santiago “N” por su presunta implicación en delitos contra la salud. Durante operativos en las colonias Doctores, Infonavit Constituyentes y Jardines de San Rafael, les fueron aseguradas sustancias con características de metanfetamina.

Derivado de las investigaciones, el Ministerio Público solicitó al Juez de Control las respectivas órdenes de aprehensión por homicidio y tentativa de homicidio. Estas fueron otorgadas y cumplimentadas en reclusión.