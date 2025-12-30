Investigan a 4 elementos de Guardia Civil por abusos contra extranjeros en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de presuntas conductas ilícitas cometidas contra personas extranjeras en la ciudad de Morelia, cuatro elementos de la Guardia Civil fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su investigación, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de sus redes sociales.
La institución señaló que los hechos aún están en proceso de análisis y refrendó su compromiso de actuar conforme a los principios establecidos en la ley.
“Toda conducta indebida será investigada y sancionada conforme a derecho”, se lee en el comunicado.
La Guardia Civil es la corporación estatal encargada de tareas de vigilancia y prevención del delito en Michoacán, y desde su creación ha sido parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno estatal. Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre las presuntas víctimas o la naturaleza específica de los hechos.
SHA