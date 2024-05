Investigación sobre caso de Homero Gómez continúa abierta, asegura fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el estreno del documental "El guardián de las monarcas" en la plataforma Netflix y las opiniones que han surgido al respecto, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solis, aclaró que se mantiene abierta la carpeta de investigación sobre la muerte del activista Homero Gómez González.

"Yo respeto las posiciones de quienes opinan al respecto, principalmente las del señor gobernador; sólo precisar que la carpeta de investigación sigue abierta, no se ha cerrado en ningún momento, el Código Nacional de procedimientos penales nos autoriza diferentes formas de resolución, tanto definitiva como temporal, en este caso esa carpeta no ha sido objeto de archivo provisional, ni de un no ejercicio de la acción penal, ni mucho menos se ha cerrado", indicó.