Investiga SSP a policía por hechos ocurridos en protesta en Palacio de Gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, a través de su Dirección de Asuntos Internos, informó que abrió una carpeta de investigación en contra de un agente policial, por su presunta actuación en los hechos registrados el pasado 2 de noviembre durante una protesta en Palacio de Gobierno.

Mediante un comunicado, la dependencia estatal precisó que el procedimiento busca deslindar responsabilidades del elemento que habría tenido participación en los disturbios ocurridos tras una manifestación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan. “Reiteramos nuestro compromiso de cero tolerancia ante cualquier conducta que vulnere los Derechos Humanos”, señala el documento.

Ese domingo por la tarde, decenas de personas marcharon desde el Jardín Morelos hasta el Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Morelia. Al llegar, los manifestantes forzaron la puerta principal e ingresaron al recinto, donde se reportaron daños materiales. La movilización se desarrolló bajo consignas como “Justicia para Manzo”, en demanda de una investigación efectiva tras el homicidio del edil.